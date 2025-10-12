Pompiere travolge e uccide un uomo con l?auto dei vigili del fuoco | L' ho visto all' improvviso | ho provato a frenare ma non sono riuscito a evitarlo

Leggo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata lungo la Monti Lepini, nel tratto compreso tra lo svincolo dell?A1 e la ex Permaflex. La vittima è Mario Grasso, 60 anni, originario di Roma. 🔗 Leggi su Leggo.it

pompiere travolge e uccide un uomo con lauto dei vigili del fuoco l ho visto all improvviso ho provato a frenare ma non sono riuscito a evitarlo

© Leggo.it - Pompiere travolge e uccide un uomo con l?auto dei vigili del fuoco: «L'ho visto all'improvviso: ho provato a frenare ma non sono riuscito a evitarlo»

In questa notizia si parla di: pompiere - travolge

pompiere travolge uccide uomoPompiere travolge e uccide un uomo con l’auto dei vigili del fuoco: «L'ho visto all'improvviso: ho provato a frenare ma non sono riuscito a evitarlo» - Una tragedia si è consumata lungo la Monti Lepini, nel tratto compreso tra lo svincolo dell’A1 e la ex Permaflex. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pompiere Travolge Uccide Uomo