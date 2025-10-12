Polonia droni migranti e disinformazione | ecco la guerra ibrida di Mosca e Minsk

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Droni, migranti, cyberattacchi e disinformazione. La guerra ibrida russa, con l’aiuto della Bielorussia, si gioca su tutti questi fronti e ha anche la Polonia fra i Paesi dell’est europeo maggiormente esposti agli attacchi con l’obiettivo di destabilizzare. “Mosca provoca, attacca, testa continuamente le nostre reazioni”, dice a Varsavia il vice ministro della Difesa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

polonia droni migranti e disinformazione ecco la guerra ibrida di mosca e minsk

© Ildifforme.it - Polonia, droni, migranti e disinformazione: ecco la guerra ibrida di Mosca e Minsk

In questa notizia si parla di: polonia - droni

Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo

Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. Il premier Tusk: «In corso le operazioni per localizzare i droni abbattuti»

La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. Il premier Tusk: «In corso le operazioni per localizzare i droni»

polonia droni migranti disinformazionePolonia, droni, migranti e disinformazione: ecco la guerra ibrida di Mosca e Minsk - Il vice ministro della Difesa: "La Russia provoca, attacca e testa continuamente le nostre difese" ... Lo riporta adnkronos.com

Crisi dei droni Russia Polonia: provocazione o escalation NATO Russia? - Tra la notte del 9 e il 10 settembre 2025, una serie di droni disarmati, lanciati presumibilmente dalla Federazione Russa e diretti contro l’Ucraina, ha violato per la prima volta in maniera massiccia ... Riporta ilcomizio.it

Cerca Video su questo argomento: Polonia Droni Migranti Disinformazione