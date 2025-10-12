Polonia-Bielorussia il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine

(Adnkronos) – Posto di frontiera di Krynki, al confine tra la Polonia e la Bielorussia. Un soldato bielorusso riprende un gruppo di giornalisti italiani in visita ad un tratto della barriera costruita dopo il 2021 per fermare gli attraversamenti illegali di migranti. Dal primo gennaio al 5 ottobre del 2025, ci sono stati poco meno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: polonia - bielorussia

Von der Leyen in Polonia visita confine con Bielorussia insieme al premier Donald Tusk – Il video

Droni russi Polonia, perché l'esercitazione "Zapad" Russia-Bielorussia preoccupa la Nato. Il precedente del 2022

Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: “Si sono persi”

La foresta primaria di Bialowieza, patrimonio Unesco, è diventata il teatro di scontro della Polonia con la Bielorussia. Tra barriere, emergenze migranti e distruzione della biodiversità. - facebook.com Vai su Facebook

La foresta primaria di Bialowieza, patrimonio Unesco, è diventata il teatro di scontro della Polonia con la Bielorussia. Tra barriere, emergenze migranti e distruzione della biodiversità. - X Vai su X

Polonia, droni, migranti e disinformazione: ecco la guerra ibrida di Mosca e Minsk - Il vice ministro della Difesa: "La Russia provoca, attacca e testa continuamente le nostre difese" ... Lo riporta adnkronos.com

Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: "Si sono persi" - Minsk annuncia di aver ' intercettato droni che hanno perso la loro traiettoria in seguito all'impatto con strumenti elettronici' ... Da adnkronos.com