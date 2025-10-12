Polonia a Claudio Santi la medaglia della Polskie Towarzystwo Chemiczne
Claudio Santi, ordinario di Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, è stato recentemente insignito della medaglia commemorativa della Società Chimica Polacca – Polskie Towarzystwo Chemiczne, in virtù dell’eccezionale contributo scientifico reso nell’ambito della chimica, anche attraverso collaborazioni di lunga data con numerosi gruppi di ricerca polacchi. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del 67° Convegno Nazionale della Società Chimica Polacca dove il prof. Santi ha tenuto una conferenza plenaria dal titolo: “Two Decades of Selenium-Based Redox Catalysis: New Horizons in Green and Biological Chemistry”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: polonia - claudio
