Politano recupera possibile un suo impiego col Torino
Recupero lampo per l’esterno azzurro. Matteo Politano torna a disposizione del tecnico Antonio Conte. Il laterale azzurro sembra aver recuperato dalle noie muscolari accusate nel . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: politano - recupera
Ottime notizie per #Politano: tempi di recupero più brevi! La decisione per Torino-Napoli - X Vai su X
Aggiornamento Politano-Lobotka: non ci voleva ? https://tinyurl.com/37uhrvs2 Vai su Facebook
Politano recupera, possibile un suo impiego col Torino - Matteo Politano torna a disposizione del tecnico Antonio Conte. Secondo forzazzurri.net
Infortunio Politano: ipotesi a sorpresa se non recupera col Torino - Intanto Conte alla ripresa degli allenamenti lavorerà su possibili soluzioni alternative. Lo riporta tuttonapoli.net