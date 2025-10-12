Politano recupera possibile un suo impiego col Torino

Forzazzurri.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recupero lampo per l’esterno azzurro. Matteo Politano torna a disposizione del tecnico Antonio Conte. Il laterale azzurro sembra aver recuperato dalle noie muscolari accusate nel . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

politano recupera possibile un suo impiego col torino

© Forzazzurri.net - Politano recupera, possibile un suo impiego col Torino

In questa notizia si parla di: politano - recupera

Politano recupera, possibile un suo impiego col Torino - Matteo Politano torna a disposizione del tecnico Antonio Conte. Secondo forzazzurri.net

politano recupera possibile suoInfortunio Politano: ipotesi a sorpresa se non recupera col Torino - Intanto Conte alla ripresa degli allenamenti lavorerà su possibili soluzioni alternative. Lo riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Politano Recupera Possibile Suo