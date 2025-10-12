Politano può rientrare contro il Psv difficile recuperi per il match contro il Torino CorSport

In vista della partita contro il Torino, il tecnico del Napoli Antonio Conte dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, Matteo Politano e Amir Rrahmani. Dovrebbe, invece, recuperare l’ex della gara Alessandro Buongiorno. I recuperi del Napoli in vista del match contro il Torino. Il Corriere dello Sport riporta: Domani Conte e la squadra cominceranno a preparare la trasferta di sabato con il Toro. Il primo di sette impegni concentrati in ventidue giorni, ma anche la prima di una serie di partite che il Napoli giocherà senza Lobotka, fermo per una lesione distrattiva alla coscia destra rimediata contro il Genoa: per lui, quattro settimane di stop e conti alla mano la possibilità di rivederlo con l’Eintracht in Champions il 4 novembre o con il Bologna al Dall’Ara il 9 novembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

