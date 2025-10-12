Le condizioni di Matteo Politano tengono i tifosi del Napoli con il fiato sospeso: arrivano novità in merito al suo ritorno in campo. Manca poco meno di una settimana al ritorno in campo del Napoli che, al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali di questa stagione, è atteso dalla sfida contro il Torino, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Un ulteriore banco di prova per la squadra di Antonio Conte, che vorrà senza dubbio proseguire il cammino di questa primissima fase di campionato. D’altronde, il primo posto in classifica a quindici punti (al pari della Roma, ndr) è un ottimo punto di ripartenza per i campioni d’Italia in carica, che mai hanno nascosto di voler difendere il titolo conquistato nella scorsa annata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Politano, novità sul suo ritorno in campo: quando può rientrare