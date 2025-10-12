Poker al Team Altamura Auteri traccia la linea | Lavoriamo per adattarci anche ad altre condizioni di gioco
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il ko di Latina che aveva creato più di un mugugno è ripreso contro il Team Altamura il cammino del Benevento (LEGGI QUI), bravo a ripartire e rispondere alle vittorie di tutte le big del girone. Queste le parole di Auteri in sala stampa al termine del match vinto 4-0: PASSATO – “Complessivamente di prestazioni non ne abbiamo sbagliate fino ad ora. Oggi è stata la risposta adeguata. Qui si gioca su un terreno perfetto. Facciamo un calcio corale e su un campo come il nostro le condizioni della squadra non si snaturano. Stiamo lavorando per adattarci anche ad altro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
