Povero Remco, che festeggia le sconfitte come se fossero vittorie — anche se finire secondo dietro all’inarrivabile Pogacar è quasi come vincere. Evenepoel si esibisce sul Ganda, accompagna Storer in salita e poi lo stacca nella discesa insidiosa dove Carapaz cade senza sganciare i piedi dai pedali, come ai tempi dei fermapiedi. Diciannove curve a gomito, frenate, rilanci. Ma Remco è già lontano da Tadej, che si toglie il cappello quando Majka, il suo fedele scudiero, compie l’ultimo sforzo della carriera e lascia strada a Vine. Trenta­ssei chilometri prima del traguardo di Bergamo, Pogacar accelera per sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogacar ha vinto il Lombardia avendo il tempo di guardare anche le foglie morte (El Pais)

Tour de France, l’ex iridato cade, si illude di aver vinto ma è terzo. Vince Wellens, sorride Pogacar. Alaphilippe, solo dolore e rabbia

Nibali: "Pogacar è il più forte ma non ha ancora vinto. Ecco le altre insidie del Tour"

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France con un Richard Mille, che costa meno di quello di Lewis Hamilton, ma è il più leggero in assoluto

Tutti i record conquistati da Tadej Pogacar dopo il Lombardia 2025: come Merckx, meglio di Coppi - Il successo al Giro di Lombardia 2025 ha consegnato a Tadej Pogacar altri straordinari primati che lo rilanciano tra i più forti di sempre nella storia ... Si legge su fanpage.it