PlayStation 6 le prime caratteristiche ufficiali | bene adesso quando uscirà?

Prime indiscrezioni su PlayStation 6: Project Amethyst, tecnologie AMD e Path Tracing. Uscita prevista per il 2027? Tutte le speculazioni basate sui pattern Sony. A molti potrà sembrare assurdo, parlare di PlayStation 6 quando ci siamo appena abituati alla PS5 come standard del gaming per la console Sony. Ma andiamo un attimo a fare due conti: la PlayStation 5 è uscita nel 2020 quindi, confrontandola con le console delle generazioni passate, la macchina attuale ha già superato a pieno titolo la metà del suo ciclo di vita. La realtà, scomoda per i nostri portafogli, è che quindi siamo ormai a pochi anni dal prossimo avvicendamento. 🔗 Leggi su Esports247.it

