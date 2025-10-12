L’ Italia di Gennaro Gattuso ha raccolto ieri sera in Estonia un altro successo molto importante per sperare nella qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli azzurri mancano all’appuntamento ormai dal 2014, anno dell’ultima edizione disputata. (LaPresse) – calciomercato.it Col cambio di allenatore da Spalletti a Gattuso la Nazionale ha fatto registrare un cambio di passo e atteggiamento, ma il percorso resta estremamente in salita. Vincendo 5-0 con Israele la Norvegia, che fa registrare anche una differenza reti di +26, ha blindato il primo posto nel girone, ragion per cui gli azzurri dovranno con ogni probabilità sperare nei playoff per strappare un pass in vista della prossima Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Playoff Mondiali, niente Svezia: ecco l’avversaria dell’Italia