Pjanic | Scudetto? Il Milan di Allegri darà del filo da torcere Su Max dico…

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore della Juventus, Miralem Pjanic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: le parole sul Milan e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pjanic scudetto il milan di allegri dar224 del filo da torcere su max dico8230

© Pianetamilan.it - Pjanic: “Scudetto? Il Milan di Allegri darà del filo da torcere. Su Max dico…”

In questa notizia si parla di: pjanic - scudetto

Pjanic consiglia la Juve: «Farei uno sforzo e proverei a portarlo a Torino questa estate. Scudetto? Due squadre partono in prima fila»

Pjanic sul campionato: «Napoli riparte da una stagione meravigliosa. Lo scorso anno avrebbe dovuto vincere lo scudetto l’Inter»

pjanic scudetto milan allegriPjanic: “Scudetto? Il Milan di Allegri darà del filo da torcere. Su Max dico…” - L'ex giocatore della Juventus, Miralem Pjanic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: le parole sul Milan ... Lo riporta msn.com

pjanic scudetto milan allegriPjanic: "Napoli favorito per lo Scudetto, ha Conte e si è pure rinforzato" - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il 35enne centrocampista bosniaco - Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Pjanic Scudetto Milan Allegri