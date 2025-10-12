Più sono piccole e più… Tu si que vales scontro tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto

Inaspettato momento di tensione a Tu sì que vales. Nell’ultima puntata dell’11 ottobre 2025 è andato in scena un gelido scambio di battute tra Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto. Capita che i membri della giuria si rendano protagonisti di frizzanti botta e risposta, soprattutto quando si dividono sul giudizio di un concorrente. Le punzecchiature, solitamente ironiche e divertenti, contribuiscono al ritmo dello show. Stavolta, però, molti telespettatori hanno percepito un clima diverso: sui social si parla di “astio sottile” e di un’atmosfera più tesa del solito, percepibile anche attraverso lo schermo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - piccole

Dazi, Cna: “Il mercato Usa vale oltre 100 miliardi per il Made in Italy. Le piccole imprese sono le più esposte”

?Marito e moglie uccisi davanti alle figlie (di 7 e 9 anni) durante una gita: «Sono morti da eroi proteggendo le piccole». Arrestato un insegnante

Raoul Bova, chi sono i quattro figli: il grafico Alessandro Leon, il dj Francesco, il "rifiuto" del cognome, le piccole Luna e Alma e l'intervento dell'ex suocera

I nei sono piccole formazioni cutanee che spesso ci accompagnano per tutta la vita, ma è importante conoscerli bene. In questo reel il Dott. Lisa ci spiega: cosa sono i nei perché possono comparirne di nuovi il metodo ABCD, utile per monitorarne for - facebook.com Vai su Facebook

Piazza Affari, 20 piccole società che sono salite fino a oltre il 1200% dall’ipo e che possono correre ancora - Le piccole e medie imprese di Piazza Affari dell’Egm sono praticamente uguali come numero a tutto il segmento principale: le pmi 213, le altre 214. Secondo milanofinanza.it