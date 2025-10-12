Più sicurezza sulle montagne | è arrivato il nuovo furgone 4x4 del Soccorso Alpino
La stazione Val di Fiemme del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino può contare su un alleato in più per gli interventi in montagna. Si tratta di un nuovo furgone Volkswagen T6 4Motion, un mezzo a trazione integrale completamente personalizzato per affrontare i terreni più difficili e garantire. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
