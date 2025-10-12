Derby lombardo questo pomeriggio (ore 17.30) tra AlbinoLeffe (12 punti) e Lecco (18). I lecchesi hanno iniziato ottimamente il campionato, ma nelle ultime giornate qualche pari di troppo li ha fatti scivolare a -4 dalla capolista Vicenza. Avversario probante per la Celeste che nelle ultime gare sembra essersi ritrovata, tanto che non perde da cinque partite (11 punti). Mancheranno sei elementi di spicco a Lopez: Baldi, Boloca, Sottini, Barba, Giannini e Sorrentino. Valente invece che dovrà fare a meno di Rizzo, impegnato con la nazionale Under 20 svizzera, e di Voltan, che ha subito un infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Più di 500 tifosi blucelesti attesi a zanica. AlbinoLeffe incerottato, Lopez perde sei giocatori. Missione Lecco: scrollarsi di dosso la “pareggite“