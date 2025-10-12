Più di 22mila persone hanno partecipato alla Deejay Ten

Milanotoday.it | 12 ott 2025

Più di 22mila persone hanno partecipato, domenica 12 ottobre, alla tradizionale Deejay Ten, la corsa in zona San Siro organizzata da Radio Deejay arrivata alla 21esima edizione, quest'anno sotto un sole primaverile. Le tappe precedenti si sono svolte a Torino, Bari e Treviso.I due percorsi e le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

