Più di 100 chili di cavi di rame e fibra ottica trovati in un' auto

Più di 100 chili di cavi di rame sono stati recuperati dai carabinieri nella notte del 10 ottobre. Erano nascosti all'interno di un'auto che ha destato sospetti a una pattuglia di militari.Trovati in un'autoÈ successo a San Martino Siccomario (Pavia). I carabinieri hanno notato un'auto aggirarsi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it