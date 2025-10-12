Pistoiese tutto facile a Ponte a Egola | 3-0 al Tuttocuoio
Ponte a Egola (Pisa), 12 ottobre 2025 – La Pistoiese torna al successo nel campionato di serie D, superando con il perentorio punteggio di 3-0 la Cenerentola del girone D, Tuttocuoio. Dopo due pareggi consecutivi, quindi, gli arancioni conquistano i 3 punti nella settima giornata del girone d’andata: grazie a questa vittoria salgono al secondo posto della classifica con 15 punti, uno in meno della capolista Lentigione, ponendosi davanti a Pro Sesto 14, Crema 13 e Piacenza 12. Il tecnico Andreucci fa turnover e fa decisamente bene (anche se il Tuttocuoio mostra di essere davvero modesto: resta all’ultimo posto della graduatoria con appena 2 punti). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pistoiese - tutto
