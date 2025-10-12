pista sul ghiaccio e ruota panoramica pisa si prepara per un gran natale

Pisa, 12 ottobre 2025 – La Cittadella si trasformerà in un Villaggio Natalizio, tornerà la ruota panoramica e i mercatini “diffusi” di Natale. Pisa si prepara già alla grande festa: “E anche daremo vita ad un progetto che punta a rafforzare l’identità della nostra città come vera e propria “Città del Natale””, afferma l’assessore al turismo e al commercio Paolo Pesciatini. L’amministrazione comunale accende la macchina organizzativa e annuncia un’edizione speciale, tra ruota panoramica e pista di ghiaccio, per un dicembre da ricordare. Il Comune ha pubblicato tre bandi per mercatini, eventi e attrazioni, con l’obiettivo di creare un clima di festa diffuso e coinvolgente per cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

