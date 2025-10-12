Una serata da incorniciare per Niccolò Pisilli quella di due giorni fa, che l’ha visto assoluto protagonista di un Italia-Svezia U21 finito col punteggio di 4-0. Doppietta nel primo tempo ed una prestazione dominante rispetto ai suoi pari età, in 72 minuti di gara che sono più di quelli accumulati in maglia giallorossa in 8 partite ufficiali (63?). Se infatti in azzurro il classe 2004 è sembrato libero e leggero tanto nella testa quanto nelle gambe, in questa nuova Roma fatica a trovare spazio e, quando gli è concesso, non appare a suo agio ed in grado di rendersi utile alla squadra (vedi l’ingresso in campo a Nizza). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pisilli lancia segnali, avrà spazio in questa Roma? Nel modulo di Gasperini fa fatica