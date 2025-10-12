Pisilli lancia segnali avrà spazio in questa Roma? Nel modulo di Gasperini fa fatica
Una serata da incorniciare per Niccolò Pisilli quella di due giorni fa, che l’ha visto assoluto protagonista di un Italia-Svezia U21 finito col punteggio di 4-0. Doppietta nel primo tempo ed una prestazione dominante rispetto ai suoi pari età, in 72 minuti di gara che sono più di quelli accumulati in maglia giallorossa in 8 partite ufficiali (63?). Se infatti in azzurro il classe 2004 è sembrato libero e leggero tanto nella testa quanto nelle gambe, in questa nuova Roma fatica a trovare spazio e, quando gli è concesso, non appare a suo agio ed in grado di rendersi utile alla squadra (vedi l’ingresso in campo a Nizza). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
