Pioggia di fischi al Palafiera incubo senza fine | con Cividale è un' altra sconfitta indecorosa per l' Unieuro

Alla sirena è una pioggia di fischi. Un'altra prestazione indecorosa per l'Unieuro Forlì, per giunta davanti al pubblico di casa. Davanti ai 2886 del Palafiera, la squadra di coach Antimo Martino incappa nel quarto ko stagionale, cedendo a Cividale col punteggio di 58-79. Alcuni numeri della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cartoline dall’incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell’auto, binari trasformati in un fiume - Seveso, 23 settembre 2025 – Una mamma e un bimbo di 10 mesi salvati dai pompieri: si erano rifugiati sul tetto dell’auto in mezzo all’acqua a Meda, epicentro del disastro. Si legge su ilgiorno.it

Allerta gialla a Milano: torna l’incubo pioggia dopo i danni dei giorni scorsi - Durante le allerte si raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate, sotto e nei ... Si legge su ilgiorno.it