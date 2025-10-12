Pio Esposito il centravanti dell’Inter esulta sui social dopo il primo gol in Nazionale | le parole del bomber – FOTO
Inter News 24 Pio Esposito manifesta il proprio entusiasmo sui social dopo la vittoria contro l’Estonia nella quale è arrivata la sua prima marcatura in azzurro. Il primo gol in Nazionale è un’emozione che ogni giocatore ricorda per tutta la vita, e per Pio Esposito questa esperienza è stata ancora più speciale grazie alla qualità dell’esecuzione. Il ventenne dell’ Inter, entrato a freddo al posto dell’infortunato Kean, ha dimostrato grande maturità, adattandosi subito al gioco di Gattuso. La sua prestazione è stata impreziosita da un assist di tacco per Raspadori, ma è stato il suo gol sul momentaneo 3-0 a rubare la scena: un cross di Spinazzola, una conclusione di prima intenzione e la palla in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com
