Pio Esposito il centravanti dell’Inter esulta sui social dopo il primo gol in Nazionale | le parole del bomber – FOTO

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pio Esposito manifesta il proprio entusiasmo sui social dopo la vittoria contro l’Estonia nella quale è arrivata la sua prima marcatura in azzurro. Il primo gol in Nazionale è un’emozione che ogni giocatore ricorda per tutta la vita, e per Pio Esposito questa esperienza è stata ancora più speciale grazie alla qualità dell’esecuzione. Il ventenne dell’ Inter, entrato a freddo al posto dell’infortunato Kean, ha dimostrato grande maturità, adattandosi subito al gioco di Gattuso. La sua prestazione è stata impreziosita da un assist di tacco per Raspadori, ma è stato il suo gol sul momentaneo 3-0 a rubare la scena: un cross di Spinazzola, una conclusione di prima intenzione e la palla in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito il centravanti dell8217inter esulta sui social dopo il primo gol in nazionale le parole del bomber 8211 foto

© Internews24.com - Pio Esposito, il centravanti dell’Inter esulta sui social dopo il primo gol in Nazionale: le parole del bomber – FOTO

In questa notizia si parla di: esposito - centravanti

Esposito Inter, Pio si gode le vacanze con Sebastiano: le ultime sulla coppia di centravanti nerazzurri

Pio Esposito Inter, la conferma arriva da Pedullà: la società ha rifiutato due importanti offerte per trattenere il centravanti

Pio Esposito Inter, il centravanti nerazzurro blindato dalla società! Chiuse le porte alla Dea per un possibile scambio

pio esposito centravanti dell8217interInter, Pio Esposito brilla anche in nazionale: Chivu esulta - L'Inter si gode un super Pio Esposito; l'attaccante ha trovato il primo gol in nazionale nel successo contro l'Estonia. Secondo interdipendenza.net

pio esposito centravanti dell8217interPio Esposito: “Emozionato per il primo gol, devo realizzare. Qui punto di partenza” - Le parole dell'attaccante nerazzurro dopo il primo gol con la maglia dell'Italia alla seconda presenza in Azzurro ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Centravanti Dell8217inter