Pio Esposito fa impazzire l’Italia | arriva l’annuncio che sorprende tutti
Pio Esposito segna anche con la Nazionale Italiana e fa impazzire tutti: occhio poi all’annuncio che sorprende, di seguito i dettagli. Francesco Pio Esposito sta conquistando tutti e mettendo in campo prestazioni di alto livello, non solo con l’Inter ma anche con la Nazionale Italiana. Contro l’Estonia, l’attaccante ha trovato il suo primo gol con la maglia azzurra e gli elogi sono arrivati in maniera repentina. Esposito rappresenta per il calcio italiano uno di quei talenti che vanno protetti. I margini di crescita sono ampissimi, vista la sua giovane età (è un classe 2005), e non deve perciò essere persa la concentrazione e il focus sul lavoro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
