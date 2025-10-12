Pinsoglio lascia la Juve? La dirigenza ha le idee chiare per il futuro del terzo portiere bianconero | gli aggiornamenti sul suo contratto

Pinsoglio lascia la Juve? La dirigenza ha le idee chiare per il futuro dell'ormai storico terzo portiere: le ultime novità. Mentre si discute del futuro dei big, la Juventus programma anche il destino dei suoi leader silenziosi. Come analizzato da Tuttosport, nelle prossime settimane la dirigenza bianconera affronterà la situazione di Carlo Pinsoglio, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026. Per lui, uomo spogliatoio per eccellenza, si profila un rinnovo tutt'altro che scontato, ma molto probabile. Il suo ruolo, come sottolinea il quotidiano, è più "metaforico" che tecnico. Pinsoglio è il cuore pulsante dello spogliatoio, un punto di riferimento per i compagni e un custode dei valori del club.

Carlo Pinsoglio non è solo il terzo portiere della Juventus: è l'anima dello spogliatoio, il cuore che batte più forte quando la squadra segna. Nel gol vittoria contro l'Inter, quel 4-3 indimenticabile, c'è stato un istante in cui la telecamera non ha ripreso solo il cam

