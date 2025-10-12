' Pinocchio racconta Pinocchio' a Chianni
Il piccolo burattino più famoso del mondo torna a raccontarsi. stavolta dalla voce di chi lo ha davvero vissuto! Andrea Balestri, il pisano che nel 1972 interpretò Pinocchio nello storico sceneggiato RAI diretto da Luigi Comencini, torna sul palco con uno spettacolo unico: ‘Pinocchio Racconta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pinocchio - racconta
Tra arte e letteratura: Nocera racconta Pinocchio al Campania Libri Festival
Silvano Petrosino racconta “Pinocchio, noi e l’avventura del diventare umani” – Dal libro “Letture. La verità della finzione” (Vita e Pensiero) con Velania La Mendola, letture di Fabio Lionetti #LibrixiaFieradelLibrodiBrescia #Librixia2025 #lapaginacheverra Vai su Facebook
Nel mondo di Pinocchio. La favola raccontata in 3D - Fino al 30 novembre la Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà un’intallazione immersiva dedicata al burattino più famoso del mondo: Pinocchio. Riporta msn.com