' Pinocchio racconta Pinocchio' a Chianni

Pisatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo burattino più famoso del mondo torna a raccontarsi. stavolta dalla voce di chi lo ha davvero vissuto! Andrea Balestri, il pisano che nel 1972 interpretò Pinocchio nello storico sceneggiato RAI diretto da Luigi Comencini, torna sul palco con uno spettacolo unico: ‘Pinocchio Racconta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pinocchio - racconta

Tra arte e letteratura: Nocera racconta Pinocchio al Campania Libri Festival

Nel mondo di Pinocchio. La favola raccontata in 3D - Fino al 30 novembre la Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà un’intallazione immersiva dedicata al burattino più famoso del mondo: Pinocchio. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pinocchio Racconta Pinocchio Chianni