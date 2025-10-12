Pietrelcina il Cardinale Sepe | L’uomo ha dimenticato il senso della di gratitudine oggi c’è rancore e invidia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi al posto del grazie c’è rancore, invidia. L’uomo ha dimenticato il senso della gratitudine”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe parlando della figura di San Pio a Pietrelcina dove ha presenziato alla celebrazione della messa dinanzi a centinaia di fedeli in occasione dell’evento conclusivo delle celebrazioni per l’arrivo della Statua della Madonna Pellegrina di Fatima. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

