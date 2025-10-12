Pietrasanta truffa a un’anziana | si fa consegnare 10mila euro denunciato dai carabinieri

Firenzepost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato Individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore di una truffa da 10.000 euro ai danni di una 92anni, messa a se segno a settembre a Pietrasanta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

