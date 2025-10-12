Pierluigi Pardo è pronto ad accendere Macerata per il il gran finale dell’ Overtime Festival 2025. Alle 19 di oggi, tra pochissime ore, il racconto sportivo diventa arte a tutti gli effetti con il grande ‘ Pier ‘. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi: Macerata, splendida città Made in Marche, si prepara a vivere il suo momento più atteso. Ebbene sì, Pierluigi Pardo sarà il protagonista assoluto del gran finale dell’Overtime Festival 2025, in programma oggi all’Overtime Arena in piazza a Macerata. Un evento che promette di lasciare un segno tangibile, lanciando ufficialmente l’edizione n.16 ( Overtime Festival 2026 ). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Pierluigi Pardo infiamma Overtime Festival: ecco il lancio edizione 2026