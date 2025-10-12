Pierluca Mariti torna a Torino con l' esilarante monologo Grazie per la Domanda

Torinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un monologo esilarante e senza filtri, capace di trasformare le nevrosi quotidiane in risate liberatorie: Pierluca Mariti torna sul palco del Teatro Colosseo sabato 18 ottobre 2025 con il suo acclamato spettacolo "Grazie per la domanda". Conosciuto online anche con l'alias @piuttostoche, Mariti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pierluca - mariti

pierluca mariti torna torinoPierluca Mariti torna a Torino con l'esilarante monologo "Grazie per la Domanda" - Mariti si conferma un abile narratore, capace di dare voce ai pensieri più intimi e inconfessati con un tono lucido e mai scontato. Come scrive torinotoday.it

pierluca mariti torna torinoArriva a Roma Pierluca Mariti con il suo spettacolo "Grazie per la domanda" - Pierluca Mariti IN Grazie per la domanda Un racconto personale, una lunga seduta di analisi senza l’analista, una confessione a cuore aperto e senza sconti ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pierluca Mariti Torna Torino