Pierandrei va a segno La Montemarcianese si rialza
MONTEMARCIANESE 1 MOIE VALLESINA 0 MARCIANESE: Fabrizzi, Burini, Leoni (26’st Caimmi), Giovagnoli, Maiorano, Lucci, Sabbatini (33’st Massaccesi), Gregorini T., Gramazio (45’st Cucinella), Pierandrei (29’st Rossetti), Gagliardi. All. Profili MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini G. (16’ Cameruccio), Giampaoletti, Carboni (39’st Druzhbliak), Mercurio, Marini, Sassaroli, Serpicelli, Lorenzetti, Paolucci, Costantini (16’st Nardone). All. Rossi Arbitro: Domizi di Macerata Reti: 4’st Pierandrei (M) DI MONTEMARCIANO Dopo un primo tempo in affanno, la Montemarcianese trova il guizzo con il solito Pierandrei e strappa tre punti contro il Moie Vallesina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pierandrei va a segno. La Montemarcianese si rialza - Scarsa la reazione del Moie Vallesina, con la partita che si chiude sull’1- Riporta msn.com