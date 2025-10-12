Picchiata e minacciata da Faneto la denuncia social della ex contro il rapper milanese

C’è una indagine di procura e polizia sulle botte e le umiliazioni subite dalla ragazza. In dieci storie su Instagram lei racconta gli abusi, lui chiude i profili e la casa discografica devolve i ricavi alle associazioni contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Picchiata e minacciata da Faneto”, la denuncia social della ex contro il rapper milanese

Faneto, trapper accusato di violenze dall'ex fidanzata: «Morirai ma prima sarai sc**ata dai miei amici». I messaggi pubblicati sui social - Sono solo alcune delle accuse rivolte al trapper Faneto dalla sua ex fidanzata, che attraverso i social ha condiviso video e foto che testimoniano gli abusi subiti. Riporta ilmessaggero.it

