Picchia la compagna e il suocero poi li chiude in casa | la fuga dalla finestra e l' arresto del violento
Ha colpito la compagna e aggredito anche il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. Poi li ha rinchiusi entrambi in casa, impedendo loro di chiedere soccorso. Ma i due sono riusciti a scappare da una finestra e sono scesi in strada, dove un passante li ha notati feriti e in lacrime e ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: picchia - compagna
Violenta e picchia a sangue la compagna a Varese, i carabinieri lo fermano: arrestato un 36enne
Picchia ex compagna e prova a entrare in casa sua: arrestato
Torre del Greco, minaccia e picchia l’ex compagna: arrestato 32enne per stalking e percosse
Picchia e minaccia la compagna: arrestato un 43enne a Rionero in Vulture - facebook.com Vai su Facebook
"Ti porteranno i fiori al cimitero", picchia la compagna e la figlia minorenne: 38enne condannato a Bari - X Vai su X