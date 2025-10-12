Picchia la compagna e il suocero poi li chiude in casa | la fuga dalla finestra e l' arresto del violento

Ha colpito la compagna e aggredito anche il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. Poi li ha rinchiusi entrambi in casa, impedendo loro di chiedere soccorso. Ma i due sono riusciti a scappare da una finestra e sono scesi in strada, dove un passante li ha notati feriti e in lacrime e ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it