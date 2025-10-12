Piazza Brin passeggiata botanica e presentazione di ’Piante di strada’
Un doppio appuntamento è in programma oggi, a partire dalle 15.30 in piazza Brin. Una passeggiata botanica nel Quartiere Umbertino e la presentazione dell’erbario illustrato ‘Piante di strada’ pubblicato da Tuss nel 2021. "Con Mariasole Calbi e Mario Cabli – spiegano i promotori – parleremo di tutte quelle piante che crescono tra sampietrini e crepe, che invadono le aiuole sfuggendo al controllo di giardinieri e diserbanti; piante ribelli i cui semi sono trasportati da vento e uccelli, piante che spesso ignoriamo e che facciamo rientrare, ingiustamente, nella categoria delle ‘erbacce’". Piante che popolano le nostre città distribuendo macchie di colore e la cui storia è capace di superare i confini geografici che dividono le nostre cartine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
