Piazza Brin passeggiata botanica e presentazione di ’Piante di strada’

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un doppio appuntamento è in programma oggi, a partire dalle 15.30 in piazza Brin. Una passeggiata botanica nel Quartiere Umbertino e la presentazione dell’erbario illustrato ‘Piante di strada’ pubblicato da Tuss nel 2021. "Con Mariasole Calbi e Mario Cabli – spiegano i promotori – parleremo di tutte quelle piante che crescono tra sampietrini e crepe, che invadono le aiuole sfuggendo al controllo di giardinieri e diserbanti; piante ribelli i cui semi sono trasportati da vento e uccelli, piante che spesso ignoriamo e che facciamo rientrare, ingiustamente, nella categoria delle ‘erbacce’". Piante che popolano le nostre città distribuendo macchie di colore e la cui storia è capace di superare i confini geografici che dividono le nostre cartine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

piazza brin passeggiata botanica e presentazione di 8217piante di strada8217

© Lanazione.it - Piazza Brin, passeggiata botanica e presentazione di ’Piante di strada’

In questa notizia si parla di: piazza - brin

La Cgil chiama a raccolta: "Pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese". Un corteo da piazza Brin

piazza brin passeggiata botanicaPiazza Brin, passeggiata botanica e presentazione di ’Piante di strada’ - Un doppio appuntamento è in programma oggi, a partire dalle 15. lanazione.it scrive

piazza brin passeggiata botanicaLiberi tutti, tre presentazioni e una passeggiata botanica - 30 la libreria Liberi Tutti (Via Tommaseo 49, La Spezia) ospita la presentazione del libro Postumi da poesia, di Paolo Agrati (NEO edizioni). Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piazza Brin Passeggiata Botanica