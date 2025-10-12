Piantedosi | Italia-Israele resti un evento sportivo ma garantiremo una cornice di sicurez
AGI - "La partita tra Italia e Israele (in programma martedì 14 ottobre a Udine, ndr) deve restare un evento sportivo nel suo senso più autentico. Lo sport, come poche altre occasioni, può offrire un contributo importante alla pacificazione e alla fratellanza, tra l'altro in una giornata importante". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del convegno "La storia stravolta e il futuro da costruire", organizzato dall'Ucei e ospitato al Cnel. "Assicureremo una cornice di sicurezza molto importante - ha aggiunto - ma non si parla di una regia dietro l'evento, ma solo di garantire che tutto si svolga in serenità e sicurezza. 🔗 Leggi su Agi.it
