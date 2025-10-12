Piantedosi avverte | Dietro le piazze vecchi nostalgici della lotta armata
«Da tempo i nostri investigatori hanno evidenziato la ricomparsa sullo scenario di vecchi nostalgici della lotta armata. Questo non vuol dire un ritorno della lotta armata, ma che nel substrato delle manifestazioni qualcuno vive la suggestione di reimpiantare la sovversione». Più che un allarme, è un avvertimento quello che arriva dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite della «Festa dell'ottimismo» organizzata dal quotidiano Il Foglio a Firenze. Parole misurate, tutt'altro che incendiarie - come è nella consuetudine comunicativa del ministro, ancora più prefetto che politico - che danno la radiografia di un fenomeno: dietro ogni grande mobilitazione di piazza, soprattutto se seriale come nell'ultimo periodo con le manifestazioni a favore della Palestina, c'è la tentazione di sfruttare l'occasione da parte di chi tenta di rimettere in gioco, anche con slogan e striscioni, la vecchia cultura dell'antagonismo antisistema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
