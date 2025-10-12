Piacenza per Gaza | Una vergogna la partita della Nazionale con Israele

Il Coordinamento Piacenza per Gaza torna a farsi sentire, stavolta per il boicottaggio di una partita di calcio. «Il 14 ottobre a Udine – precisa il coordinamento delle associazioni - si disputerà la partita Italia-Israele per la qualificazione ai mondiali di calcio maschile, definita da molti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Piacenza per Gaza” in piazza Cavalli per la Flotilla

“Piacenza per Gaza”: «Teniamo alta l’attenzione»

Gaza, “21 uccisi oggi: colpita scuola-rifugio. 5 morti di fame”. L’Alta Corte israeliana: “Detenuti denutriti, fornire cibo”. Ben Gvir attacca: “Vergogna” - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’esercito sta “intensificando” l’attacco a Gaza City e nei dintorni. ilfattoquotidiano.it scrive

Nomi di 20mila bimbi morti a Gaza su facciata Comune Piacenza - Ventimila nomi di bambini palestinesi uccisi nel conflitto nella striscia di Gaza campeggiano da questo pomeriggio sulla facciata tra la sede comunale di piazza Mercanti e Palazzo Gotico a Piacenza. Riporta ansa.it