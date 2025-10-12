Ad un mese e mezzo dalle elezioni regionali, la giunta di Luca Zaia annuncia quell’indagine epidemiologica sulla presenza dei Pfas nella popolazione che per dieci anni non ha fatto. Lo ha fatto l’assessore uscente alla sanità, Manuela Lanzarin, dopo l’approvazione di “un importante provvedimento che rafforza ulteriormente l’impegno nella tutela della salute delle popolazioni esposte a sostanze perfluoroalchiliche”. Riguarda lo “ studio di coorte residenziale sulla contaminazione ambientale da Pfas nel territorio dell’Ulss 8 Berica ”. A promuoverlo sono anche il Servizio Epidemiologico Regionale di Azienda Zero e l’Istituto Superiore di Sanità, che contribuirà alla sua realizzazione con il supporto metodologico e di valutazione dei risultati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pfas in Veneto, Zaia annuncia l’indagine epidemiologica a un mese dalle regionali. Le associazioni: “Ritardo di 10 anni”