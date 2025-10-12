pesaro esce con i 2 punti in tasca dal paladozza contro la fortitudo

Bologna 12 ottobre 2025 - Pesaro esce con i due punti in tasca dal Paladozza contro la Fortitudo: 74 a 81 il punteggio finale di una gara che la formazione di Leka ha sempre avuto in pugno raggiungendo anche i 18 punti di vantaggio. Ma anche una partita che la Fortitudo nell'ultimo quarto ha rimesso in discussione prendendo il dominio sotto i tabelloni. Punti e rimbalzi che hanno piano piano limato tutto il vantaggio dei pesaresi che avevano chiuso il terzo quarto in vantaggio di 14 punti: 57 a 71. A tre minuti dal termine con il solo Miniotas a presidiare l'area dei tre secondi Leka cambia strada e mette al fianco del lituano De Laurentiis aumentando la consistenza nell'area dei tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

