Perùsisma magnitudo 4.9Nessun danno

5.01 Un sisma di magnitudo 4.9 ha scosso nella serata di sabato la città di Piura, nella costa settentrionale del Perù Il sisma si è verificato a 40 chilometri di profondità con epicentro nel distretto di Miguel Checa, provincia di Sullana, a circa 19 km da Piura. L'intensità percepita nella città è stata tra lieve e moderata, senza causare danni a persone o a infrastrutture. Il Centro Operativo di Emergenza Nazionale (COEN) continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it