Perugia-Assisi una giornata che diventa scelta di vita per costruire la pace
Possono diventarne membri delle Nazioni unite, sancisce la Carta istitutiva, «tutti gli Stati amanti della pace». Ma se questi ultimi continuano a comportarsi da attori belligeranti, spetta ai popoli, «decisi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: perugia - assisi
Giubileo 2025, Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici: oltre 2mila da tutto il mondo. La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis
Il Gonfalone di Rimini presente alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi: "Tanti i pullman che partiranno"
Troppo "di sinistra": Sondrio non aderisce alla Marcia per la pace Perugia-Assisi
Marcia per la Pace Perugia-Assisi: tutto pronto per l’edizione 2025 - X Vai su X
Il presidente dell'Anpi alla Marcia Perugia-Assisi parla dell'accordo su Gaza e lancia l'idea di "resistenza costituzionale" - facebook.com Vai su Facebook
In marcia da Perugia ad Assisi contro le crudeltà della guerra - Domenica 12 ottobre il tradizionale appuntamento nel nome della pace e della fraternità in un mondo lacerato dai conflitti. Come scrive famigliacristiana.it
Focolari Italia alla Marcia Perugia Assisi 2025 - «In un pianeta in fiamme, in un mondo in guerra, noi vogliamo spingerci in una direzione e in un mondo diverso». Si legge su cittanuova.it