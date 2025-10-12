Perugia-Assisi migliaia di persone alla marcia per la pace

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) È partita da Perugia la Marcia PerugiAssisi 2025 per la pace e la fraternità. Circa 50 mila i partecipanti al lungo corteo colorato che arriverà ad Assisi per dire basta alle guerre. Lo slogan dell’evento di quest’anno è “Imagine all the people”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

perugia assisi migliaia di persone alla marcia per la pace

© Lapresse.it - Perugia-Assisi, migliaia di persone alla marcia per la pace

In questa notizia si parla di: perugia - assisi

Giubileo 2025, Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici: oltre 2mila da tutto il mondo. La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis

Il Gonfalone di Rimini presente alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi: "Tanti i pullman che partiranno"

Troppo "di sinistra": Sondrio non aderisce alla Marcia per la pace Perugia-Assisi

Migliaia di persone, colori e bandiere alla Marcia della Pace Perugia-Assisi - I colori dell’iride della bandiera della pace e quelli della Palestina dominano tra le tante persone che si sono radunate questa mattina a Perugia per affrontare la Marcia della Pace. Come scrive umbria24.it

perugia assisi migliaia personePerugia-Assisi, migliaia di persone alla marcia per la pace - Circa 50 mila i partecipanti al lungo corteo colorato che arriverà ad Assisi per dire basta alle guerre. Scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Assisi Migliaia Persone