Perugia-Assisi migliaia di persone alla marcia per la pace

(LaPresse) È partita da Perugia la Marcia PerugiAssisi 2025 per la pace e la fraternità. Circa 50 mila i partecipanti al lungo corteo colorato che arriverà ad Assisi per dire basta alle guerre. Lo slogan dell’evento di quest’anno è “Imagine all the people”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perugia-Assisi, migliaia di persone alla marcia per la pace

Giubileo 2025, Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici: oltre 2mila da tutto il mondo. La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis

Il Gonfalone di Rimini presente alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi: "Tanti i pullman che partiranno"

Troppo "di sinistra": Sondrio non aderisce alla Marcia per la pace Perugia-Assisi

È partita la marcia #Perugia-#Assisi della Pace e della Fraternità #Imagineallthepeople. Prevista la presenza di 30mila persone tra associazioni, movimenti e singoli cittadini Le immagini dell'inviata #GR1 @MariaCr80667914

Cinquanta cuneesi parteciperanno alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi. A breve la partenza in pullman per camminare con il popolo della pace

Migliaia di persone, colori e bandiere alla Marcia della Pace Perugia-Assisi - I colori dell’iride della bandiera della pace e quelli della Palestina dominano tra le tante persone che si sono radunate questa mattina a Perugia per affrontare la Marcia della Pace. Come scrive umbria24.it

