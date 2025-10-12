Perugia-Assisi in migliaia alla Marcia per la pace

Migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall'estero hanno preso parte alla Marcia Perugi-Assisi della pace e della fraternità "Imagine all the people". In tanti dietro al grande striscione con la scritta "Fraternità", con un drappo con i colori dell'iride e della Palestina. Numerosa la presenza di associazioni, movimenti e singoli cittadine e cittadini ma anche delle Istituzioni, con la presidente della Regione Stefania Proietti, di quello della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e la sindaca Vittoria Ferdinandi. Con loro diversi leader di partito. Alla manifestazione presente anche la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Perugia-Assisi, in migliaia alla Marcia per la pace

