Perugia-Assisi al via la marcia per la pace Proietti | Possiamo cambiare il mondo
(LaPresse) Bandiere della pace, della Palestina e un grosso striscione con scritto ‘Fraternità’ sfilano in corteo in occasione della marcia per la pace Perugia-Assisi, che ha preso il via dal capoluogo umbro. Circa 50mila i partecipanti all’edizione di quest’anno, il cui slogan è ‘Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace’. Presenti rappresentanti del centrosinistra e dei sindacati e, a rappresentare le istituzioni, anche la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti. “Questa manifestazione deve essere la somma di tutte quelle piazze straordinarie che hanno dato un contributo determinante a un primo passo verso la pace in Palestina”, ha detto Proietti nel suo intervento alla partenza della Marcia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: perugia - assisi
Giubileo 2025, Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici: oltre 2mila da tutto il mondo. La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis
Il Gonfalone di Rimini presente alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi: "Tanti i pullman che partiranno"
Troppo "di sinistra": Sondrio non aderisce alla Marcia per la pace Perugia-Assisi
FOTO | La Marcia della pace Perugia-Assisi, 'Imagine all the people' lo slogan scelto per l'edizione 2025 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone - X Vai su X
Perugia-Assisi, al via la marcia per la pace. Proietti: "Possiamo cambiare il mondo" - (LaPresse) Bandiere della pace, della Palestina e un grosso striscione con scritto 'Fraternità' sfilano in corteo in occasione della marcia per la pace ... Scrive lapresse.it
“Imagine all the people”, da Perugia ad Assisi al via la marcia per la pace - Il popolo della pace si è messo in cammino per dire basta alle guerre e ai conflitti, con un pensiero particolare quest'anno alla Palestina nei giorni della tregua su Gaza ... Secondo dire.it