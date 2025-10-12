Perugia-Assisi al via la marcia per la pace Proietti | Possiamo cambiare il mondo

(LaPresse) Bandiere della pace, della Palestina e un grosso striscione con scritto ‘Fraternità’ sfilano in corteo in occasione della marcia per la pace Perugia-Assisi, che ha preso il via dal capoluogo umbro. Circa 50mila i partecipanti all’edizione di quest’anno, il cui slogan è ‘Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace’. Presenti rappresentanti del centrosinistra e dei sindacati e, a rappresentare le istituzioni, anche la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti. “Questa manifestazione deve essere la somma di tutte quelle piazze straordinarie che hanno dato un contributo determinante a un primo passo verso la pace in Palestina”, ha detto Proietti nel suo intervento alla partenza della Marcia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

