Perugia-Assisi 2025 in migliaia alla marcia per la pace Schlein | Straordinaria mobilitazione
Sono circa 50mila le persone che hanno partecipato all’edizione 2025 della marcia per la pace Perugia-Assisi, il cui slogan è ‘Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace’: un corteo colorato, ricco di bandiere della pace e della Palestina, ha sfilato per le strade dell’Umbria per dire stop alle guerre. Presenti anche i sindacati e i leader dell’opposizione, oltre a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Schlein: “Straordinaria mobilitazione per la pace”. “ Una straordinaria partecipazione oggi alla marcia della pace Perugia Assisi perché l’Italia è un Paese che ripudia la guerra, sta scritto nella nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: perugia - assisi
Giubileo 2025, Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici: oltre 2mila da tutto il mondo. La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis
Il Gonfalone di Rimini presente alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi: "Tanti i pullman che partiranno"
Troppo "di sinistra": Sondrio non aderisce alla Marcia per la pace Perugia-Assisi
FOTO | La Marcia della pace Perugia-Assisi, 'Imagine all the people' lo slogan scelto per l'edizione 2025 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone - X Vai su X
Marcia per la Pace Perugia-Assisi: tutto pronto per l’edizione 2025 - Domani, domenica 12 ottobre, migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero percorreranno i 24 chilometri che separano Perugia da Assisi per partecipare alla nuova edizione della Marcia ... umbria24.it scrive
Migliaia di persone alla marcia per la pace Perugia-Assisi - Assisi, che quest'anno ha scelto lo slogan "Imagine all the people", tratto dall'immortale canzone di John ... Scrive pressenza.com