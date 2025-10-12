Perugia-Assisi 2025 in migliaia alla marcia per la pace Schlein | Straordinaria mobilitazione

Sono circa 50mila le persone che hanno partecipato all’edizione 2025 della marcia per la pace Perugia-Assisi, il cui slogan è ‘Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace’: un corteo colorato, ricco di bandiere della pace e della Palestina, ha sfilato per le strade dell’Umbria per dire stop alle guerre. Presenti anche i sindacati e i leader dell’opposizione, oltre a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Schlein: “Straordinaria mobilitazione per la pace”. “ Una straordinaria partecipazione oggi alla marcia della pace Perugia Assisi perché l’Italia è un Paese che ripudia la guerra, sta scritto nella nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

