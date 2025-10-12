Perugia-Assisi 2025 Bonelli | Netanyahu va affidato alla giustizia
Un fiume umano, di circa 50.000 persone, ha attraversato le strade dell’Umbria, da Perugia ad Assisi, in occasione della marcia per la pace. Nel corteo c’era anche Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra. “Dico al governo Meloni, alla destra: basta dileggiare i manifestanti che chiedono la pace, basta dileggiare chi si è mobilitato per la giustizia a Gaza. La pace nella Striscia si potrà raggiungere solo con la giustizia e il diritto internazionale, assegnando alla giustizia i crimini di Netanyahu “, ha affermato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
