Persiceto e Sant’Agata sulla pista giusta

‘Tutti in bici sulla ciclabile San Giovanni in Persiceto - Sant’Agata’. Ieri mattina, nel piazzale della stazione ferroviaria di San Giovanni, si è tenuta la mattinata inaugurale della nuova ciclabile di collegamento fra Persiceto e Sant’Agata. Per l’occasione sono intervenuti i sindaci Lorenzo Pellegatti di Persiceto e Giuseppe Vicinelli di Sant’Agata e Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità sostenibile per la Città metropolitana di Bologna. Ha fatto da cornice un gruppo di cittadini naturalmente in sella alla bicicletta. A seguire, dal piazzale della stazione si è tenuta la partenza di una biciclettata con sosta, verso le 10,45, al sottopasso in via Cassola di sotto, dove, all’inizio della nuova pista, si è tenuto il taglio del nastro (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

