Perse la compagna durante il massacro del 7 ottobre si suicida dopo due anni | Non ce la facevo più

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si attende l'imminente liberazione degli ostaggi, Israele continua a fare i conti con le ferite aperte del progrom di Hamas. Roei Shalev, uno dei sopravvissuti all’attacco del 7 ottobre 2023 contro il festival di musica "Supernova", si è tolto la vita nella notte tra venerdì e sabato 11. 🔗 Leggi su Today.it

