Perde il controllo dell' auto finendo fuori strada e resta intrappolata nell' abitacolo | l' intervento dei vigili del fuoco

FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura. La conducente ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva il tratto fabrianese della superstrada in direzione Perugia, finendo fuori strada e restando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: perde - controllo

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni

Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave

Perde il controllo della macchina e si ribalta su via della Selciatella: illeso automobilista Vai su Facebook

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: muore un anziano di 83 anni a Fonte Nuova https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/09/news/perde_il_controllo_dell_auto_e_finisce_contro_un_muro_muore_un_anziano_di_83_anni_a_fonte_nuova-4 - X Vai su X

Malore alla guida, 85enne perde il controllo dell'auto e precipita giù per 60 metri in una scarpata. Passanti sentono il rumore e lanciano... - Scendendo lungo la strada in parte sterrata e in parte cementata, che dal Colletto di Velo porta a Cima Summano, un 85enne ha ... Riporta msn.com

Bariano, perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo - Un 45enne soccorso in codice giallo dopo esser stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. ecodibergamo.it scrive