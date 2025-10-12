Perde il controllo della moto travolge una recinzione e finisce in un campo | ferito 21enne
Incidente stradale questa mattina intorno alle 11 lungo la strada regionale 258 Marecchiese, nei pressi dell’abitato di Castelnuovo, dove un giovane motociclista di 21 anni, residente a Rimini, è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la propria moto.L’incidente sulla MarecchieseSecondo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: perde - controllo
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni
Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave
A #Vicenza un 70enne perde il controllo dell'#auto, si schianta contro alcune vetture parcheggiate e #travolge 2 donne appena uscite dalla messa sul piazzale della Basilica di Monte Berico. Grave una delle 2 (80 anni), trasportata in ospedale. - X Vai su X
Perde il controllo della macchina e si ribalta su via della Selciatella: illeso automobilista - facebook.com Vai su Facebook
Perde il controllo della moto, medico del 118 muore in un incidente - Vincenzo Fernando Incoronato, 61 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto alla periferia di San Severo, nel Foggiano. Segnala livesicilia.it
Perde il controllo della moto e finisce per schiantarsi: un uomo portato in codice rosso all'ospedale, traffico bloccato - E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale il motociclista coinvolto in un incidente avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17. ildolomiti.it scrive