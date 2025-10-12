Perde il controllo della moto travolge una recinzione e finisce in un campo | ferito 21enne

Arezzonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale questa mattina intorno alle 11 lungo la strada regionale 258 Marecchiese, nei pressi dell’abitato di Castelnuovo, dove un giovane motociclista di 21 anni, residente a Rimini, è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la propria moto.L’incidente sulla MarecchieseSecondo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perde - controllo

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni

Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave

perde controllo moto travolgePerde il controllo della moto, medico del 118 muore in un incidente - Vincenzo Fernando Incoronato, 61 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto alla periferia di San Severo, nel Foggiano. Segnala livesicilia.it

perde controllo moto travolgePerde il controllo della moto e finisce per schiantarsi: un uomo portato in codice rosso all'ospedale, traffico bloccato - E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale il motociclista coinvolto in un incidente avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17. ildolomiti.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perde Controllo Moto Travolge