Perde il controllo della moto e finisce contro un palo | Vincenzo muore a 64 anni era medico del 118

Un uomo di 64 anni è morto in un incidente avvenuto alla periferia di San Severo, nel Foggiano, domenica 12 ottobre. La vittima si chiamava Vincenzo Fernando Incoronato, era un medico del 118. Il 64enne si trovava alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo. I colleghi: "Perdita umana e professionale, sempre disponibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

